Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetin peşinde
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, grubundaki ikinci maçında yarın İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile karşı karşıya gelecek.
Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ilk maçta Yunanistan'ın Olympiakos ekibini deplasmanda 63-54 yendi.
Perfumerias Avenida ise birinci hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a dış sahada 88-80 mağlup oldu.
- 30.10.2018 10:16
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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