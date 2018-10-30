Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetin peşinde – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    , üst üste ikinci galibiyetin peşinde

    Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetin peşinde

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden , grubundaki ikinci maçında yarın temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

    Salamanca şehrindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

    , B Grubu'ndaki ilk maçta 'ın ekibini deplasmanda 63-54 yendi.

    ise birinci hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor'a dış sahada 88-80 mağlup oldu.



    1. 30.10.2018 10:16
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