Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir" – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    : "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"

    <a href="/index/semih-ozsoy?id=3e684147-4135-4571-bf9b-e689cb084d9e" class="" rel="tag">Semih Özsoy</a>: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"

    Spor Kulübü Başkan Vekili , "Yollarımızı ayırdığımız , içinde bulunduğumuz durumun baş sorumlusu olarak bedelini ödemiştir" dedi.

    'nin MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından kulübün başkan vekili , basın mensuplarının karşısına çıktı.

    camiasına yakışacak bir durumda olmadıklarını belirten Özsoy, "Taraftarın tepkisi de kararımızda büyük etken olmuştur. Oyuncularımız kendilerine çeki düzen vermeli, onları uyarmakta fayda var. Bunlar bizim kendi hatalarımız. Ama bir nokta var ki, bugüne kadar hiç dile getirmedik. Bugünkü hakem hataları... Özellikle 0-0'ken Skrtel'in pozisyonu, ikili mücadelelerde çalınmayanlar değerlendirilmeli. Bu da bizim açımızdan bardağı taşıran başka bir damla oldu. Ama bunların hiçbiri bu mağlubiyetin izahı olamaz. Bunların arkasına sığınacak durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

    Özsoy: Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz



    "YENİ HOCA İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN ALACAĞI KARARLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"
    ile yolları ayırdıklarını hatırlatan , şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular da, biz de kendimize çeki düzen vermeliyiz. Yollarımızı ayırdığımız Cocu da, içinde bulunduğumuz durumun baş sorumlusu olarak bedelini ödemiştir. Bu gecenin sonucunda aldığımız karar neticesinde, hoca ile yollarımızı ayırdık. Yeni hoca ile ilgili yönetim kurulunun alacağı kararları değerlendireceğiz."

    1. 28.10.2018 23:41
    2. Güncelleme: 29.10.2018 01:45
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