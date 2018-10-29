Sedye krizi! – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Sedye krizi!

    Sedye krizi!

    'in 10.haftasında oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk yarısında yaşanan ilginç anlar maça damga vurdu. Oyun alanına 3 kez sedye girince sarı-lacivertliler bu duruma sert tepki gösterdi.

    Konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan ilk yarıda sahaya 3 kez giren sedye tribünleri ve Fenerbahçe Phillip Cocu'yu isyan ettirdi.

    Yaşanan bir pozisyon sonrası Ankaragücü'nde sakatlık geçiren Yalçın için sahaya sedye girdi. Ancak tecrübeli stoper sahada yapılan tedavisinin ardından sedyesiz ağır adımlarla sahanın dışına çıktı.

    Çok geçmeden bu kez konuk ekibin diğer stoperi Alihan sakatlandı. Kendisini yere bırakan Alihan için hakem sahaya sedye istedi. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile oyun alanı dışına alınan Alihan bir süre sonra tekrar oyuna girdi.

    Yaklaşık 1 dakika sonra kendisini tekrar yere bırakan Alihan için oyun alanına 2.kez sedye çağırılınca sarı-lacivertli tribünler büyük tepki gösterdi.

    Oyunun soğutulduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte teknik direktör Cocu da sinirlenerek yardımcı hakemlere tepki gösterdi. Yaşanan sedye krizi nedeniyle ilk yarının sonuna 7 dakika eklendi.

    1. 28.10.2018 22:34
    2. Güncelleme: 29.10.2018 02:05
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