Kadıköy'de İsmail Kartal tezahüratları!
Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünlerden Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’a destek tezahüratları yapıldı.
- 28.10.2018 22:39
- Güncelleme: 29.10.2018 01:48
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
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ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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