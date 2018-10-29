İkinci Bilica vakası! Penaltı noktasını...
Fenerbahçe'nin evinde Ankaragücü'ne karşı kaybettiği gecede ilginç bir olay da yaşandı.
Philip Cocu'nun, Türkiye kariyerini noktalayan Fenerbahçe-Ankaragücü mücadelesinde bir "Bilica vakası" yaşandığı ortaya çıktı. Ankaragücü'nün VAR sisteminin devreye girmesi sonrası kazandığı penaltı atışında, Jailson'un yaptığı hareket kameralara yakalandı.
Mücadelenin 73. dakikasında Ankaragücü 1-0 öndeyken penaltı atışı kazandı. Penaltı noktasına gelen Jailson yaptığı hareketle, daha önce yine Fenerbahçe formasıyla penaltı noktasını kazıyan Fabio Bilica'yı hatırlattı.
Jailson, Erdem'in kullanacağı atış öncesi penaltı noktasını ayağıyla tahrip etmeye çalıştı. Erdem, bu Jailson'un bu eylemini hakem Hüseyin Göçek'e şikayet etti.
Hatırlanacağı üzere daha önce Bilica, Beşiktaş derbisinde aynı şekilde penaltı noktasını tahrip etmiş, siyah-beyazlı ekipte Bobo penaltı vuruşunda Volkan Demirel'i geçememişti.
- 29.10.2018 00:41
- Güncelleme: 29.10.2018 01:48
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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