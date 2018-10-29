İkinci Bilica vakası! Penaltı noktasını... – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    İkinci Bilica vakası! Penaltı noktasını...

    İkinci Bilica vakası! Penaltı noktasını...

    'nin evinde Ankaragücü'ne karşı kaybettiği gecede ilginç bir olay da yaşandı.

    Philip Cocu'nun, kariyerini noktalayan -Ankaragücü mücadelesinde bir "Bilica vakası" yaşandığı ortaya çıktı. Ankaragücü'nün VAR sisteminin devreye girmesi sonrası kazandığı penaltı atışında, Jailson'un yaptığı hareket kameralara yakalandı.

    Mücadelenin 73. dakikasında Ankaragücü 1-0 öndeyken penaltı atışı kazandı. Penaltı noktasına gelen Jailson yaptığı hareketle, daha önce yine formasıyla penaltı noktasını kazıyan Fabio Bilica'yı hatırlattı.

    Jailson, Erdem'in kullanacağı atış öncesi penaltı noktasını ayağıyla tahrip etmeye çalıştı. Erdem, bu Jailson'un bu eylemini hakem 'e şikayet etti.

    Hatırlanacağı üzere daha önce Bilica, derbisinde aynı şekilde penaltı noktasını tahrip etmiş, siyah-beyazlı ekipte Bobo penaltı vuruşunda 'i geçememişti.

    1. 29.10.2018 00:41
    2. Güncelleme: 29.10.2018 01:48
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