İkinci Bilica vakası! Penaltı noktasını...

Philip Cocu'nun, Türkiye kariyerini noktalayan Fenerbahçe-Ankaragücü mücadelesinde bir "Bilica vakası" yaşandığı ortaya çıktı. Ankaragücü'nün VAR sisteminin devreye girmesi sonrası kazandığı penaltı atışında, Jailson'un yaptığı hareket kameralara yakalandı.

Mücadelenin 73. dakikasında Ankaragücü 1-0 öndeyken penaltı atışı kazandı. Penaltı noktasına gelen Jailson yaptığı hareketle, daha önce yine Fenerbahçe formasıyla penaltı noktasını kazıyan Fabio Bilica'yı hatırlattı.

Jailson, Erdem'in kullanacağı atış öncesi penaltı noktasını ayağıyla tahrip etmeye çalıştı. Erdem, bu Jailson'un bu eylemini hakem Hüseyin Göçek'e şikayet etti.

Hatırlanacağı üzere daha önce Bilica, Beşiktaş derbisinde aynı şekilde penaltı noktasını tahrip etmiş, siyah-beyazlı ekipte Bobo penaltı vuruşunda Volkan Demirel'i geçememişti.



