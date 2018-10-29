Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Süper Lig'de bu hafta rakiplerine mağlup olan Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak derbiye mutsuz gidiyor.
Takımlar puanların dışında kartlardan dolayı futbolcularını da kaybetti. Fenerbahçe'de Islam Slimani kırmızı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da ise kart sınırında bulunan Mariano, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı oldu.
- 28.10.2018 22:51
- Güncelleme: 29.10.2018 02:05
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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