Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına Erwin Koeman yönetiminde başladı.
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    antrenmanında takımı o isim çalıştırdı!

    Fenerbahçe antrenmanında takımı o isim çalıştırdı!

    , 'in 11'inci haftasında cuma günü Stadyumu’nda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    , maçı hazırlıklarına Erwin Koeman yönetiminde başladı.

    'nde, antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanı, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


    1. 29.10.2018 16:03
    2. Güncelleme: 29.10.2018 16:37
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