Fenerbahçe antrenmanında takımı o isim çalıştırdı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cuma günü Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına Erwin Koeman yönetiminde başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanı, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 29.10.2018 16:03
- Güncelleme: 29.10.2018 16:37
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Cocu'nun görevine son verildi!
Toplam 8
Yorum
berlin İlk duyduğumda olmaz demiştim. Fransız veya alman hoca olacaktı. Veya Aykut ile devam edilecekti. Onun takımları ikinci yıl oturuyordu.
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Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı"
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Can Terim hazır oyuncu ve rahmetli derval sayesinde buralara gelmiş bir oyuncu yetiştirememiş milandan kovulmuş milli tek dan kovulmuş ilaç gs
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Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"
Toplam 5
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Sinan Bedeli Fener ödüyor Pereira Aykut ve en son çocuya hepsine tazminat ödeniyor insan bunu demez bedeli kim ödüyor
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