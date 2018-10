Ankaragücü'nün Fenerbahçe deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından hem Ankaragücü hem de Fenerbahçe tribünlerinin lehine tezahürat yaptığı Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendiren Kartal, "Hafta başında beri Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını, bir ve iki numaralı seçeneklerin olduğunu ve bu seçeneklere bağlı oynadıklarını biliyorduk. Bütün analizleri bu doğrultuda yaptık. Fenerbahçe'nin Avrupa maçının ardından 60'tan sonra yorulacağını hesaplayarak hareket ettik. Fenerbahçe'de oyun içinde 40. dakikadan sonra, 60 ve 70. dakikadan sonra 3-4 oyuncusunun oyundan düştüğünü gördük. Çok iyi bir plan içindeydik. Oyuncularım maç başından itibaren plana sadık kalarak dimdik durdular ve disiplini oynadık. İlk 15-20 dakika Fenerbahçe üzerimize geldi. Bizi sıkıntıya sokmaya çalıştılar ama karşılarında durup oyunu dengeledik. Golü attıktan sonra merkez 2 stoperimizin birisinin omzu çıktı, diğerinin de kasığında kopma meydana geldi. Stopere Faty'yi çektik. 1 de hamle şansımız vardı. El Kabir'in yerine İlhan'ı aldık. Hafta başından bu yana kadar analizler doğrultusunda oyuncularım çok iyi performans ortaya koydular. Fenerbahçe'nin arkada bıraktığı boşlukları değerlendirerek, ağır olan stoper ve beklerinin arkasına attığımız toplarla sonuca gitmek istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Her zaman ve her yerde bizi destekleyen büyük Ankaragücü taraftarına tebrik ediyorum, bu galibiyeti de onlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'den teklif alması halinde kabul edip etmeyeceği sorulan İsmail Kartal, "Şu anda bu soruya cevap vermem çok zor. Ben Ankaragücü'nün sözleşmeli bir teknik direktörüyüm" cevabını verirken, Fenerbahçe'nin ligdeki konumuyla ilgili de konuştu.Fenerbahçe'nin bu durumda olacağını kimsenin tahmin etmediğini söyleyen Kartal, "Ama bundan sonraki süreçte ne olur ne biter, çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu durum Fenerbahçe'nin içsel sorunlarıdır. Bir an önce bu durumdan kurtulacaklarını düşünüyorum" dedi.Bir gün Fenerbahçe'ye geri dönmek isteyip istemediği de sorulan İsmail Kartal, "Profesyonel insanlarız. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Bazı antrenörler, 3 kez ayrılıp 5 kez geriye dönebiliyor. Zaman, pozisyon ve şartlar önemli. Bunlar uygun olursa neden olmasın. Duygusal bir insanım. Yapmacık bir insan değilim. Hayatım boyunca böyle yaşadım, böyle de yaşamaya devam edeceğim. Bugün Fenerbahçe taraftarına da kendi taraftarımıza olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Futbolculuk hayatımızda da antrenörlük hayatımızda da bu kulüpte unutulmaması gereken ve unutturulmaması gereken olaylar yaşadık. 3 temmuz olayı yaşandı ve o dönemde bu kulübü, bu çınarı ayakta tutan isimlerden birisiyim. Ardından kurşunlandım. Şerefimiz ve namusumuzla bu kulübü ayakta tutmaya çalıştık. Biz de kariyerimiz için, ekmek paramız için Anadolu'da hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz de acılı çok kötü günler geçirdik ama o günler Fenerbahçe için geride kaldı. Şu anda kötü bir dönemden geçiyorlar. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatacaklardır" açıklamasını yaptı.Hayalci bir insan olmadığını ama hayallerinin olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Geçen sezon sıkıntılar çekerek şampiyon olduk. Bu sene de sıkıntılarımız var. Buna rağmen, muhteşem taraftarımızla birlikte rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Bu sezon ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu sezon bunu başarırsak, kulübün önü açılacak. Bunları aşabilirsek, ondan sonra Ankaragücü, önüne bir hedef koyabilir. Tek hedefimiz başarılı bir sezon geçirip ligde kalıcı olmak" dedi.Sezon başından bu yana sıkıntılar çektiklerini ifade eden Kartal, " Süper Lig 'e yeni çıktık. 4-5 oyuncu transferin son günü geldi ve bu isimler benimle kamp geçirmediği için çabuk sakatlanıyorlar. Ben çalışmayı çok seviyorum. Ankara'da tesislerde yatıp kalkıyorum. Bizim 2 aydır antrenman sahamız yok. MTA'ya gidiyoruz, Gençlerbirliği bize sahalarını verdiler, orada antrenman yapıyoruz. Yeni bir sahamız yapılıyor, herhalde bu hafta geçeceğiz. Bu sıkıntılara rağmen, oyuncularımızla samimi bir diyaloğumuz var. Çok da tempolu çalışıyoruz ve ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bugün 10'uncu maçımızı oynadık. 10 maçın 9'unda iyi oynayan taraf hep Ankaragücü oldu. Biz hiç moralimizi bozmadık. Bugün de futbolumuzu oynadık. Haftalık ürettiğimiz plan üzerine takımımı hazırlıyorum. Fenerbahçe'de teknik direktör olduğum dönemde 74 puanla ligi tamamladık. Bütün istatistiklerde ligi silip süpürdük. 5 senedir de bu istatistikleri geçen olmadı. O zaman golcü istemiştim ama başkanımız ekonomik nedenlerden dolayı alamadı. Futbolu çirkinleştiren bir antrenör değilim. Oyuncularım bugün sahada birkaç kez yattılar ama siz de gördünüz, ikisi de sakatlandı. Ben de tepki göstermiştim. Belki ilk önce rol yaptığımız sandılar ama rol yapmıyoruz. Kısa zaman içinde de olsa, samimi bir diyalog içinde olduğumuz için bunları başarabiliyoruz" diye konuştu.