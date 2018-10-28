Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, "Yollarımızı ayırdığımız Phillip Cocu, içinde bulunduğumuz durumun baş sorumlusu olarak bedelini ödemiştir" dedi.
Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından kulübün başkan vekili Semih Özsoy, basın mensuplarının karşısına çıktı.
Fenerbahçe camiasına yakışacak bir durumda olmadıklarını belirten Özsoy, "Taraftarın tepkisi de kararımızda büyük etken olmuştur. Oyuncularımız kendilerine çeki düzen vermeli, onları uyarmakta fayda var. Bunlar bizim kendi hatalarımız. Ama bir nokta var ki, bugüne kadar hiç dile getirmedik. Bugünkü hakem hataları... Özellikle 0-0'ken Skrtel'in pozisyonu, ikili mücadelelerde çalınmayanlar değerlendirilmeli. Bu da bizim açımızdan bardağı taşıran başka bir damla oldu. Ama bunların hiçbiri bu mağlubiyetin izahı olamaz. Bunların arkasına sığınacak durumda değiliz" ifadelerini kullandı.
"YENİ HOCA İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN ALACAĞI KARARLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Phillip Cocu ile yolları ayırdıklarını hatırlatan Semih Özsoy, şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular da, biz de kendimize çeki düzen vermeliyiz. Yollarımızı ayırdığımız Cocu da, içinde bulunduğumuz durumun baş sorumlusu olarak bedelini ödemiştir. Bu gecenin sonucunda aldığımız karar neticesinde, hoca ile yollarımızı ayırdık. Yeni hoca ile ilgili yönetim kurulunun alacağı kararları değerlendireceğiz."
- 28.10.2018 23:41
- Güncelleme: 28.10.2018 23:53
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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