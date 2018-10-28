Phillip Cocu'ya sert tepki! İstifa... – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'ya sert tepki! İstifa...

    <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a>'ya sert tepki! İstifa...

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçının 70. dakikasında tribünler Fenerbahçe ’yu istifaya davet etti.

    'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünler 'yu istifaya davet etti. Maçın genelinde varlık gösteremeyen Fenerbahçeli futbolcular da tepki görürken, müsabakanın 70. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. İstifa tezahüratları yapıldığı sırada Cocu yedek kulübesinden çıkmadı.

    ERSUN YANAL SESLERİ
    Cocu'yu istifaya çağıran taraftarlar bir süre sonra teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahürat yaptılar.
    1. 28.10.2018 22:22
    2. Güncelleme: 28.10.2018 22:26
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