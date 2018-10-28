Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla Süper Lig'e döndü. Aslan, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibine 2-0 yenildi.
Maçın ardından Mariano, yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.
Mariano'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:
''Şu an sıkışık bir dönemdeyiz, zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin bize daha motive oynayacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir maç, kaybettik. Bir an önce bunu unutup, önümüzdeki önemli bir maç var. Ona odaklanmamız gerekiyor.''
''Anlamadığım bir şey var. Gördüğüm sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüm. Hepimizin bildiği gibi VAR sistemi, bu pozisyonlarda kullanılmayacaksa ne zaman yardım edecek? Haksız bir sarı kart gördüm. Dokunmadığım bir pozisyondu.''
- 28.10.2018 22:30
- Güncelleme: 28.10.2018 22:31
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Mariano: "Haksız bir sarı kart gördüm" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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