Mariano: "Haksız bir sarı kart gördüm" – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    : " bir gördüm"

    Mariano: "Haksız bir sarı kart gördüm"

    'ın Brezilyalı sağ beki , maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Şampiyonlar Ligi'nde ile Stadı'nda 0-0 berabere kalan , maçıyla 'e döndü. Aslan, deplasmanda oynadığı mücadelede rakibine 2-0 yenildi.

    Maçın ardından , yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi.

    Mariano'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

    ''Şu an sıkışık bir dönemdeyiz, zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin bize daha motive oynayacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir maç, kaybettik. Bir an önce bunu unutup, önümüzdeki önemli bir maç var. Ona odaklanmamız gerekiyor.''

    ''Anlamadığım bir şey var. Gördüğüm sarı kartla maçında cezalı duruma düştüm. Hepimizin bildiği gibi VAR sistemi, bu pozisyonlarda kullanılmayacaksa ne zaman yardım edecek? bir gördüm. Dokunmadığım bir pozisyondu.''

    1. 28.10.2018 22:30
    2. Güncelleme: 28.10.2018 22:31
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