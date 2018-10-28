Kriz masası! Ali Koç, Comolli ile görüştü – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Kriz masası! , Comolli ile görüştü

    Kriz masası! Ali Koç, Comolli ile görüştü

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Ankaragücü maçının son bölümünde sportif direktör ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakanın son bölümünde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Müsabakanın son bölümünde Comolli ile konuşan Ali Koç daha sonra protokoldeki yerine geri döndü.
    1. 28.10.2018 22:40
    2. Güncelleme: 28.10.2018 23:21
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