Kadro dışı kalan Dirar, Antalya'da tatilde – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    kalan Dirar, 'da tatilde

    Kadro dışı kalan Dirar, Antalya'da tatilde

    ’de kalan , sarı-lacivertlilerin akşam ile karşılaşacağı maç öncesinde ’da tatil yapıyor.

    'de kalan , sarı-lacivertlilerin akşam ile karşılaşacağı maç öncesinde 'da tatil yapıyor.

    Fenerbahçe'nin bu akşam karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı öncesinde geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Nabil Dirar Antalya'da tatil yapıyor. Takımdan diğer kadro dışı bırakılan oyuncular Samandıra ve Dereağzı'nda çalışmalarını sürdürürken Dirar'ın tatil yapması dikkat çekti. Nabil Dirar yaklaşık 1 haftadan beri Antalya'da bir otelde ailesiyle beraber tatil yapıyor.
    1. 28.10.2018 18:15
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