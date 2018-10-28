Kadıköy'de İsmail Kartal tezahüratları! – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
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    'de tezahüratları!

    Kadıköy'de İsmail Kartal tezahüratları!

    -Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünlerden Ankaragücü ’a destek tezahüratları yapıldı.

    'de ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakada Başkent ekibinin 'a Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlardan destek geldi. Kale arkası tribünlerden başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken, Kartal kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.
    1. 28.10.2018 22:39
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