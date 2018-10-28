Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Süper Lig'de bu hafta rakiplerine mağlup olan Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak derbiye mutsuz gidiyor.
Takımlar puanların dışında kartlardan dolayı futbolcularını da kaybetti. Fenerbahçe'de Islam Slimani kırmızı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da ise kart sınırında bulunan Mariano, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı oldu.
- 28.10.2018 22:51
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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