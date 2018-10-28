Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ve derbiye moralsiz gidiyor

    Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor

    'de bu hafta rakiplerine mağlup olan ve , gelecek hafta oynanacak derbiye mutsuz gidiyor.

    Spor Toto 'in 10. haftasında , deplasmanda E. ile de evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ligin 11. haftasında Stadyumu'nda oynanacak derbi öncesinde moral depolamak isteyen iki takım da eli boş döndü. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve liderliği bıraktı. Sarı-lacivertliler de Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

    Takımlar puanların dışında kartlardan dolayı futbolcularını da kaybetti. Fenerbahçe'de Islam Slimani kırmızı kart görerek derbide cezalı duruma düştü.

    Galatasaray'da ise kart sınırında bulunan Mariano, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı oldu.
    1. 28.10.2018 22:51
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