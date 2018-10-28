Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ligde kaybetti – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'nin rakibi ligde kaybetti

    Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ligde kaybetti

    'nin D Grubu'ndaki rakiplerinden , Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı 'e 2-1 yenildi.

    , ligin 12. haftasında 'e konuk oldu. Ev sahibi takım, 26. dakikada Garcia ve 31. dakikada Toyokawa'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Anderlecht'in tek golünü ise 79. dakikada Santini attı.

    Bu sonuçla 23 puanda kalan Anderlecht 3., puanını 13'e çıkaran Eupen ise 11. sırada yer aldı.

    , 8 Kasım Perşembe günü oynanacak D Grubu 4. maçında Anderlecht'i ağırlayacak.

    1. 28.10.2018 22:14
    2. Güncelleme: 28.10.2018 22:14
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