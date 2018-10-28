Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ligde kaybetti
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Eupen'e 2-1 yenildi.
Anderlecht, ligin 12. haftasında Eupen'e konuk oldu. Ev sahibi takım, 26. dakikada Garcia ve 31. dakikada Toyokawa'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Anderlecht'in tek golünü ise 79. dakikada Santini attı.
Bu sonuçla 23 puanda kalan Anderlecht 3., puanını 13'e çıkaran Eupen ise 11. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i ağırlayacak.
- 28.10.2018 22:14
- Güncelleme: 28.10.2018 22:14
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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