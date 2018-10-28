Anderlecht, ligin 12. haftasında Eupen'e konuk oldu. Ev sahibi takım, 26. dakikada Garcia ve 31. dakikada Toyokawa'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Anderlecht'in tek golünü ise 79. dakikada Santini attı.

Bu sonuçla 23 puanda kalan Anderlecht 3., puanını 13'e çıkaran Eupen ise 11. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i ağırlayacak.