Fenerbahçeli yıldız derbide yok!
Fenerbahçe'de İslam Slimani, Ankaragücü'nün kazandığı penaltının ardından yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Slimani, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Hakem Hüseyin Göçek'in VAR sistemiyle MKE Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararına sinirlenen Slimani, yoğun itirazlarda bulundu. Göçek'ten sarı kart gören Slimani, itirazlarını sürdürünce 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışında kaldı.
- 28.10.2018 22:10
- Güncelleme: 28.10.2018 23:07
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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