Fenerbahçe’de 3 değişiklik – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ’de 3 değişiklik

    Fenerbahçe’de 3 değişiklik

    ’de maçı öncesinde Anderlecht müsabakasında oynayan 3 isim sahada yer almadı.

    'de ile karşılaşacak olan 'de geçtiğimiz perşembe günü kadroda yer alan , ve kadroda yer almadı. bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, İsmail Köybaşbaşı ve Andre Ayew'e ilk 11'de görev verdi. Eljif Elmas, Michael Frey ve Diego Reyes yedek kulübesinde teknik direktör Phillip Cocu'dan şans bekleyecek.
    1. 28.10.2018 20:23
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