'Çalıştığım en iyi hoca Pereira'ydı' – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    'Çalıştığım en iyi hoca 'ydı'

    'Çalıştığım en iyi hoca Pereira'ydı'
    'ye satılan de Souza, F.Bahçe'den ayrılış sürecini anlattı. Brezilyalı orta saha "Ayrılma kararı benimdi. Al Ahli'den bir teklif geldi. Ekonomik olarak harika bir sözleşmeydi" dedi. F.Bahçe'nin yakında eski haline döneceğini kaydeden Josef ayrıca çalıştığı en iyi hocanın olduğunu da dile getirdi.
    1. 28.10.2018
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