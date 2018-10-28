Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Ankaragücü'nden 'ye mesajı

    Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı

    Ankaragücü, teknik direktörleri 'a gösterilen sevgi selinin ardından bir paylaşım yaptı.

    Ankaragücü, ile oynadıkları maçta taraftarların 'a sevgi gösterilerinde bulunması sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz" ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe taraftarları, 3-0'lık skorun ardından İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu ve deneyimli hoca da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti, önlerinde eğildi.

    1. 28.10.2018 22:40
    2. Güncelleme: 29.10.2018 00:23
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