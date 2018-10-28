Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı
Ankaragücü, teknik direktörleri İsmail Kartal'a gösterilen sevgi selinin ardından bir paylaşım yaptı.
Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta taraftarların İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulunması sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe taraftarları, 3-0'lık skorun ardından İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu ve deneyimli hoca da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti, önlerinde eğildi.
- 28.10.2018 22:40
- Güncelleme: 29.10.2018 00:23
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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