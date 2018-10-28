Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Uygun şartlar olursa neden olmasın"
Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu. Fenerbahçe’nin şu andaki durumuna üzüldüğünü söyleyen Kartal, Fenerbahçe’den teklif alması halinde nasıl bir karar vereceği sorusuna, “Uygun şartlar, uygun zaman olursa neden olmasın. Hepimiz profesyoneliz” dedi.
"UYGUN ŞARTLAR OLURSA NEDEN OLMASIN"
Fenerbahçe'den teklif alması halinde kabul edip etmeyeceği sorulan İsmail Kartal, "Şu anda bu soruya cevap vermem çok zor. Ben Ankaragücü'nün sözleşmeli bir teknik direktörüyüm" cevabını verirken, Fenerbahçe'nin ligdeki konumuyla ilgili de konuştu.
Fenerbahçe'nin bu durumda olacağını kimsenin tahmin etmediğini söyleyen Kartal, "Ama bundan sonraki süreçte ne olur ne biter, çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu durum Fenerbahçe'nin içsel sorunlarıdır. Bir an önce bu durumdan kurtulacaklarını düşünüyorum" dedi.
Bir gün Fenerbahçe'ye geri dönmek isteyip istemediği de sorulan İsmail Kartal, "Profesyonel insanlarız. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Bazı antrenörler, 3 kez ayrılıp 5 kez geriye dönebiliyor. Zaman, pozisyon ve şartlar önemli. Bunlar uygun olursa neden olmasın. Duygusal bir insanım. Yapmacık bir insan değilim. Hayatım boyunca böyle yaşadım, böyle de yaşamaya devam edeceğim. Bugün Fenerbahçe taraftarına da kendi taraftarımıza olduğu gibi çok teşekkür ediyorum. Futbolculuk hayatımızda da antrenörlük hayatımızda da bu kulüpte unutulmaması gereken ve unutturulmaması gereken olaylar yaşadık. 3 temmuz olayı yaşandı ve o dönemde bu kulübü, bu çınarı ayakta tutan isimlerden birisiyim. Ardından kurşunlandım. Şerefimiz ve namusumuzla bu kulübü ayakta tutmaya çalıştık. Biz de kariyerimiz için, ekmek paramız için Anadolu'da hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz de acılı çok kötü günler geçirdik ama o günler Fenerbahçe için geride kaldı. Şu anda kötü bir dönemden geçiyorlar. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatacaklardır" açıklamasını yaptı.
"ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR ÇEKTİK"
Hayalci bir insan olmadığını ama hayallerinin olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Geçen sezon sıkıntılar çekerek şampiyon olduk. Bu sene de sıkıntılarımız var. Buna rağmen, muhteşem taraftarımızla birlikte rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Bu sezon ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bu sezon bunu başarırsak, kulübün önü açılacak. Bunları aşabilirsek, ondan sonra Ankaragücü, önüne bir hedef koyabilir. Tek hedefimiz başarılı bir sezon geçirip ligde kalıcı olmak" dedi.
Sezon başından bu yana sıkıntılar çektiklerini ifade eden Kartal, "Süper Lig'e yeni çıktık. 4-5 oyuncu transferin son günü geldi ve bu isimler benimle kamp geçirmediği için çabuk sakatlanıyorlar. Ben çalışmayı çok seviyorum. Ankara'da tesislerde yatıp kalkıyorum. Bizim 2 aydır antrenman sahamız yok. MTA'ya gidiyoruz, Gençlerbirliği bize sahalarını verdiler, orada antrenman yapıyoruz. Yeni bir sahamız yapılıyor, herhalde bu hafta geçeceğiz. Bu sıkıntılara rağmen, oyuncularımızla samimi bir diyaloğumuz var. Çok da tempolu çalışıyoruz ve ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bugün 10'uncu maçımızı oynadık. 10 maçın 9'unda iyi oynayan taraf hep Ankaragücü oldu. Biz hiç moralimizi bozmadık. Bugün de futbolumuzu oynadık. Haftalık ürettiğimiz plan üzerine takımımı hazırlıyorum. Fenerbahçe'de teknik direktör olduğum dönemde 74 puanla ligi tamamladık. Bütün istatistiklerde ligi silip süpürdük. 5 senedir de bu istatistikleri geçen olmadı. O zaman golcü istemiştim ama başkanımız ekonomik nedenlerden dolayı alamadı. Futbolu çirkinleştiren bir antrenör değilim. Oyuncularım bugün sahada birkaç kez yattılar ama siz de gördünüz, ikisi de sakatlandı. Ben de tepki göstermiştim. Belki ilk önce rol yaptığımız sandılar ama rol yapmıyoruz. Kısa zaman içinde de olsa, samimi bir diyalog içinde olduğumuz için bunları başarabiliyoruz" diye konuştu.
- 28.10.2018 23:37
- Güncelleme: 28.10.2018 23:39
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Uygun şartlar olursa neden olmasın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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