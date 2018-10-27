Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ardından kampa girdiği duyuruldu.