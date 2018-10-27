Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
Dar alanda hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ardından kampa girdiği duyuruldu.
- 27.10.2018 21:04
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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