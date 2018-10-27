Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , maçına hazır

    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına hazır

    , 'in 10. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    , 'in 10. haftasında yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün açıklamasında, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

    Dar alanda hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

    Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ardından kampa girdiği duyuruldu.

    1. 27.10.2018 21:04
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