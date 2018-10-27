Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ile 99. randevuda

    Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda

    ile 'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, 'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.

    Taraflar arasında 'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

    İstanbul'daki maçlar
    Fenerbahçe ile , ligde şimdiye dek 'da 49 kez karşılaştı.

    Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 3 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 111, MKE Ankaragücü ise 33 gol attı.

    Farklı skorlu galibiyetler
    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

    MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.

    1. 27.10.2018 10:17
    2. Güncelleme: 27.10.2018 10:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN