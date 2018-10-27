İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.

Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 3 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 111, MKE Ankaragücü ise 33 gol attı.



Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.