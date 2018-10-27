Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.
Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı.
Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 3 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 111, MKE Ankaragücü ise 33 gol attı.
Farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.
- 27.10.2018 10:17
- Güncelleme: 27.10.2018 10:21
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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