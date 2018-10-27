F.Bahçe'den Volkan Demirel'e kutlama mesajı – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    F.Bahçe'den 'e kutlama mesajı

    F.Bahçe'den Volkan Demirel'e kutlama mesajı

    ? Kulübü, tecrübeli file bekçisi 'in doğum gününü kutladı.

    Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oyuncumuz 'in . Doğum günün kutlu olsun Volkan!" ifadelerine yer verildi.

    37 yaşına giren milli kaleci, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

    1. 27.10.2018 10:41
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