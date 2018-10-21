Öğrencilere burs kansere dikkat!.. – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    burs kansere dikkat!..

    <a href="/index/ogrencilere?id=90ff422f-29bc-494a-89bd-7049d5bf3b16" class="" rel="tag">Öğrencilere</a> burs kansere dikkat!..
    F.BAHÇELİ futbolcular, sahaya "Sivaslı Burs, Geleceğe Katkı www.sivashizmetvakfi. org.tr" pankartıyla çıkarak 'ta 2 yıldır devam eden burs kampanyasına destek oldu. Sivassporlu futbolcular da sahaya "Meme kanseri riskinin farkındayız, erken teşhisle tüm kanserlerle mücadeleye hazırız" pankartıyla çıktı.
    1. 21.10.2018
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