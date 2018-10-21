Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe puanları saçmaya devam ediyor. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor karşısında da bekleneni veremedi ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı: 0-0. İKI takımın da pozisyon üretmekte güçlük çektiği düşük tempolu maçta Fenerbahçe, özellikle ikinci yarının sonlarında etkili oldu. Roberto Soldado kale önünde çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golle buluşamadı. 73. dakikada da Mehmet Ekici'nin frikik atışında top direkte kaldı. Bu sezon gol bulmakta oldukça zorlanan Kanarya,

Başakşehir maçında olduğu gibi maçı golsüz tamamladı. Puanını 9'a yükselten konuk ekip, 15. sıradan yine kurtulamadı. Fenerbahçe perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra Ankaragücü'nü ağırlayacak.



İSMAİL KÖYBAŞI, SOL AÇIKTA GÖREV ALDI

Hollandalı çalıştırıcı, Demir Grup Sivasspor karşısında sol açık pozisyonunda İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi. Bu mevkide son haftalarda Eljif Elmas'ı oynatan tecrübeli teknik adam, Diego Reyes'in yerine Makedon futbolcuyu orta sahanın ortasında görevlendirince, bu oyuncudan boşalan pozisyonda İsmail Köybaşı'nı tercih etti. Phillip Cocu, normalde bu pozisyonda forma giyen Mathieu Valbuena ve Barış Alıcı'yı ise tercih etmedi.

SOLDADO TEKRAR KADRODA

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, uzun bir aradan sonra ilk 11'e döndü. UEFA listesine yazılmadığı için UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada görev yapamayan ve ligde de 3 maç aradan sonra Medipol Başakşehir mücadelesinde kadroya dahil edilen İspanyol santrfor, bu kez ilk 11'de şans buldu. Soldado, son olarak ligin birinci haftasında 11 Ağustos'ta oynanan Bursaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe'de dört futbolcu, Sivasspor maçında kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ve Islam Slimani ile hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia'ya kadroda yer verilmedi. Öte yandan, karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, kulübün konakladığı otelde yavru Kangal köpeği hediye edildi.

SİVASSPOR'DA DÖRT EKSİK

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre iki değişikliğe gitti. Tuna, kırmızı kart cezalısı Douglas'ın yerine Uğur Çiftçi'ye, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yerine de Tolgahan Acar'a ilk 11'de şans verdi. Kırmızı-beyazlılarda, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı sağ bek Douglas'ın yanı sıra golcü Arouna Kone ile orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

MECNUN OTYAKMAZ CADDESİ AÇILDI

Karşılaşma öncesi Yeni 4 Eylül Stadı önünde yer alan ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın isminin verildiği caddenin açılışı gerçekleştirildi. Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen caddenin açılışında konuşan Otyakmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu caddede inşallah şampiyonlukları kutlarız." dedi. Açılışa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivassporlu yöneticiler ve bir grup taraftar katıldı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Karşılaşmaya ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yeni 4 Eylül Stadı'nın her iki kale arkası tribünündeki boşluklar ise dikkati çekti. Fenerbahçeli futbolcular, sahaya "Sivaslı Öğrencilere Burs, Geleceğe Katkı www.sivashizmetvakfi.org.tr" pankartıyla çıkarak Sivas'ta 2 yıldır devam eden burs kampanyasına destek oldu. Sivassporlu futbolcular da sahaya "Meme kanseri riskinin farkındayız, erken teşhisle tüm kanserlerle mücadeleye hazırız" pankartıyla çıktı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, mücadeleyi protokol tribününden birlikte takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza alanına ortasında Frey'in altıpas civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

16. dakikada Braz'ın kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

27. dakikada Robinho'nun soldan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Eljif Elmas'ın savunmanın arkasına pasında topla buluşan Soldado, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soldado'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesi sonrası boşta kalan meşin yuvarlağı Uğur Çiftçi taca gönderdi.

54. dakikada Fenerbahçe defasının hatasında ceza alanında topu önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

58. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza alanını terk eden Harun Tekin'in yatarak ayaklarıyla uzaklaştırdığı top, Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Robinho'nun ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kalesine dönen Harun Tekin, topu kontrol etti.

64. dakikada Eljif Elmas'ın ceza yayı civarından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu güçlükle uzaklaştırdı.

70. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın pasına hareketlenen Soldado'nun ceza alanı çaprazından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu kornere çeldi.

71. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Frey'in vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan dönen top, Soldado'nun önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Soldado, topu yakın mesafeden auta gönderdi.

73. dakikada Mehmet Ekici'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, üst direkten oyun alanına dönen topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

88. dakikada Isla'nın sağdan ceza alanına ortasında Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

89. dakikada Eljif Elmas'ın ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

Maç, 0-0 sona erdi.