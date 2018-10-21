Koç’a kangal sürprizi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Koç’a kangal sürprizi

    Koç’a kangal sürprizi

    Başkan ’a iki kangal yavrusu hediye edildi

    SIVASSPOR ile oynanan karşılaşma için 'a giden Başkanı 'a sürpriz yapıldı. Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi işletmecisi , Başkan Koç'a iki adet kangal yavrusu hediye etti. 2 aylık Kaya ile 1 aylık Kara isimli yavrulara Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük ilgi gösterdi. Koç da yetiştirici 'a forması hediye etti. Kangalların yetiştirilmesi hakkında detaylı bilgi aldı.
    1. 21.10.2018
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