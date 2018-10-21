Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den üzücü haber
Sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan Fenerbahçeli Mehmet Ekici 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Ekici, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sarı-lacivertlilerin dün akşam deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta forma giyemeyecek. Sivasspor mücadelesinin 61. dakikasında oyuna dahil olan Ekici, 78. dakikada girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşamış ve yerini Alper Potuk'a bırakmıştı. Mehmet Ekici yedek kulübesine geldiğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan 28 yaşındaki oyuncu, 3 hafta forma giyemeyecek.
Başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan 2 Anderlecht maçının yanı sıra Süper Lig'de de Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarını kaçıracak.
- 21.10.2018 16:27
- Güncelleme: 21.10.2018 17:03
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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