Fenerbahçeliler yalnız bırakmadı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçeliler yalnız bırakmadı

    Fenerbahçeliler yalnız bırakmadı
    Demir Grup Sivasspor ile arasında oynanan mücadeleye 1100 civarında sarı-lacivertli taraftar, kendileri için ayrılan tribünden takip ederek takımlarına destek verdi. Ev sahibi u ise yaklaşık 10 bin dolayında taraftarı yalnız bırakmadı. Yeni 4 Eylül Stadı'nın her iki tribünündeki boşluklar ise dikkati çekti. İki kulübün taraftarları da karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar takımlarını desteklediler.
    1. 21.10.2018
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