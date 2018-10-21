Fenerbahçe'de korkunç sakatlık: Tyler Ennis Hastaneye kaldırıldı
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk olan Fenerbahçe'de, yeni transfer Tyler Ennis karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk oldu.
Sarı - lacivertli ekibin yeni transferi Tyler Ennis maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.
Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.
Acı içerisinde yerde kalan oyuncu kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
- 21.10.2018 20:53
- Güncelleme: 21.10.2018 20:59
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Fenerbahçe'de korkunç sakatlık: Tyler Ennis Hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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