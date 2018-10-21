Fenerbahçe'de korkunç sakatlık: Tyler Ennis Hastaneye kaldırıldı
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'de korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

    Fenerbahçe'de korkunç sakatlık: Tyler Ennis Hastaneye kaldırıldı

    Tahincioğlu 'nde Büyükçekmece'ye konuk olan 'de, yeni karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

    Tahincioğlu 3. hafta maçında , Büyükçekmece'ye konuk oldu.

    Sarı - lacivertli ekibin yeni transferi maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.

    Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.

    Acı içerisinde yerde kalan oyuncu kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

    1. 21.10.2018 20:53
    2. Güncelleme: 21.10.2018 20:59
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