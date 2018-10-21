Fenerbahçe Ennis'i kaybetti maçı kazandı! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Ennis'i kaybetti maçı kazandı!

    Fenerbahçe Ennis'i kaybetti maçı kazandı!

    3'üncü hafta müsabakasında deplasmanda 'u 98-69 mağlup etti.

    3'üncü hafta müsabakasında deplasmanda 'u 98-69 mağlup etti.

    Bu sonuçla Fenerbahçe üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ilk mağlubiyetini tattı.

    ENNIS HASTANEYE KALDIRILDI
    Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu Tyler Ennis, karşılaşmada geçirdiği sakatlıktan dolayı . İlk çeyrekte kendisine yapılan bir faul sonrası yere düşen Ennis acı içerisinde yerde kaldı. Kanadalı oyuncuya ilk müdahale parkede yapılırken, daha sonra durumun ciddi olmasından dolayı hastaneye kaldırıldı.

    SALON:
    HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök, Duhan Köyiçi
    AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Eldridge 8, Williams 18, Hayes 10, Armstead 8, Tiby 9, Arda Erdoğan 3, Berkay Candan 5, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu 4, Oğulcan Baykan 3, Yiğit Can Vardal 1, Uğur Hortum
    FENERBAHÇE: Ahmet Düverioğlu 4, 12, 2, Melli 16, Kalinic 17, Ege Ergi Tırpancı 7, Ali Muhammed 14, Barış Hersek, Egehan Arna 7, Vesely 6, Marko Guduric 13, Ennis
    1'İNCİ PERİYOT: 20-21
    İLK YARI: 34-52
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-72

    1. 21.10.2018 21:55
    2. Güncelleme: 21.10.2018 21:56
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