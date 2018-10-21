Dibe demir attı
Son 3 maçından galibiyet çıkartamayan ve dün de sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 15. sıradan kurtulamadı
Başakşehir maçında olduğu gibi maçı golsüz tamamladı. Puanını 9'a yükselten konuk ekip, 15. sıradan yine kurtulamadı. Fenerbahçe perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra Ankaragücü'nü ağırlayacak.
SLIMANI YETİŞMEDİ
Fenerbahçe'de, İslam Slimani tüm uğraşlara rağmen Sivasspor maçında yer almadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia'ya da kadroda yer verilmedi.
İSMAIL SOL AÇIKTA
COCU, sol açık pozisyonunda İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi. Bu mevkide Eljif'i oynatan tecrübeli hoca, Reyes'in yerine Makedon futbolcuyu orta sahanın ortasında görevlendirince, bu oyuncudan boşalan pozisyonda İsmail'i tercih etti.
SOLDADO KADRODA
SOLDADO, ilk 11'e döndü. UEFA listesine yazılmadığı için Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada görev yapamayan ve ligde de 3 maç aradan sonra Başakşehir mücadelesinde kadroya dahil edilen İspanyol, bu kez ilk 11'de şans buldu.
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Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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