Dibe demir attı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Dibe demir attı

    Dibe demir attı

    Son 3 maçından galibiyet çıkartamayan ve dün de sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 15. sıradan kurtulamadı

    SEZONA iyi bir başlangıç yapamayan puanları saçmaya devam ediyor. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor karşısında da bekleneni veremedi ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı: 0-0. İKI takımın da pozisyon üretmekte güçlük çektiği düşük tempolu maçta , özellikle ikinci yarının sonlarında etkili oldu. Roberto kale önünde çok önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golle buluşamadı. 73. dakikada da 'nin frikik atışında top direkte kaldı. Bu sezon gol bulmakta oldukça zorlanan Kanarya,

    maçında olduğu gibi maçı golsüz tamamladı. Puanını 9'a yükselten konuk ekip, 15. sıradan yine kurtulamadı. perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    SLIMANI YETİŞMEDİ
    Fenerbahçe'de, İslam Slimani tüm uğraşlara rağmen Sivasspor maçında yer almadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ile hazır olmayan ve Yassine Benzia'ya da kadroda yer verilmedi.

    İSMAIL SOL AÇIKTA
    COCU, sol açık pozisyonunda 'nı görevlendirdi. Bu mevkide Eljif'i oynatan tecrübeli hoca, Reyes'in yerine Makedon futbolcuyu orta sahanın ortasında görevlendirince, bu oyuncudan boşalan pozisyonda İsmail'i tercih etti.

    SOLDADO KADRODA
    , ilk 11'e döndü. listesine yazılmadığı için Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada görev yapamayan ve ligde de 3 maç aradan sonra mücadelesinde kadroya dahil edilen İspanyol, bu kez ilk 11'de şans buldu.
    1. 21.10.2018
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