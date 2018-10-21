Başkanlar yan yana – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Başkanlar yan yana

    Başkanlar yan yana
    F.BAHÇE Başkanı ve Başkanı , mücadeleyi protokol tribününden birlikte takip etti. Koç ve Otyakmaz, sık sık pozisyonlarla ilgili olarak birbirleriyle konuşurken, her iki Başkan'ın takımlarının yakaladıkları pozisyonlarında büyük heyecan yaşadıkları dikkat çekti.
    1. 21.10.2018
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