PSV’den Cocu’ya gönderme: “Kaybetmiyoruz.”
Hollanda Ligi'nde 9'da 9 yaparak rekor kıran PSV’den Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'ya göndermede bulundu.
İşte PSV'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım
"Kaybetmiyoruz."
- 20.10.2018 22:13
- Güncelleme: 20.10.2018 22:30
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