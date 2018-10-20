Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı!
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'de Benzia kadro dışı!

    Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı!

    , maçı kadrosuna 'yı almadı.

    , Demir Grup maçı deplasmanında oynayacakları maçın kadrosuna 'yı almadı.

    (Ayrıntılar az sonra...)

    1. 20.10.2018 15:17
    2. Güncelleme: 20.10.2018 15:40
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