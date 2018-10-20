Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , Sivas'tan da mutsuz ayrıldı

    Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı

    Başkanı , maçı sonrası stattan mutsuz ayrılırken, bazı taraftarlarla fotoğraf çekindi.

    'in 9. haftasında deplasmanda ile golsüz berabere kalan 'de ligde puan durumunda bulunan kötü durum nedeniyle yüzler gülmüyor.

    Maçın ilk yarısının son anlarında protokol tribününde Sportif Direktör Damien Comolli'nin yanına giderek bazı talimatlar veren Başkan maç sonrasında stattan mutsuz ayrıldı.

    Protokol kapısından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapmayan Başkan Ali Koç'un düşünceli olduğu görüldü. Başkan Ali Koç kendisini bekleyen taraftarla fotoğraf çekindi. Taraftarların kendisine olan yoğun ilgisine karşılık veren Başkan Ali Koç daha sonra otobüse binerek stattan ayrıldı.
    1. 20.10.2018 23:44
    2. Güncelleme: 21.10.2018 00:21
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