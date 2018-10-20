Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası stattan mutsuz ayrılırken, bazı taraftarlarla fotoğraf çekindi.
Maçın ilk yarısının son anlarında protokol tribününde Sportif Direktör Damien Comolli'nin yanına giderek bazı talimatlar veren Başkan Ali Koç maç sonrasında stattan mutsuz ayrıldı.
Protokol kapısından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapmayan Başkan Ali Koç'un düşünceli olduğu görüldü. Başkan Ali Koç kendisini bekleyen taraftarla fotoğraf çekindi. Taraftarların kendisine olan yoğun ilgisine karşılık veren Başkan Ali Koç daha sonra otobüse binerek stattan ayrıldı.
- 20.10.2018 23:44
- Güncelleme: 21.10.2018 00:21
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