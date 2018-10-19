Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Son 50 yılın en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Sivas karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılacak. Milli arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, yoğun çalışmalar neticesinde kondisyon seviyesini üst seviyeler çıkardı.4 yenilgi 2 beraberlik 2 galibiyet alan Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada 8 puan toplayabildi. Sivasspor ise ligde 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanac?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ligde kötü sezon geçiren Fenerbahçe, 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Sivasspor deplasmanına çıkacak. Mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak.
- 18.10.2018 10:13
- Güncelleme: 19.10.2018 01:30
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seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
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Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
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