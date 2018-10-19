Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanını hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışması yaptı.
Çift kale maçla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe kafilesi, bu akşam uçakla Sivas'a gidecek.
SİVASSPOR, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Futbolcular 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından taktik idmanı yaptı.
Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yöneticiler de takip etti.
Antrenmanın ardından futbolcular kampa girdi.
- 19.10.2018 20:54
- Güncelleme: 19.10.2018 20:54
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Yorum
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tepe tepe kullanin adamlarin dogru duzgun alt yapisi yok, herseye atliyorlar, sonra da euro artinca, uefa ya odeyemeyiz diyip sabitliyorlar.rezilsin beinsport
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tutkun61 Hayırlısı olsun.Adalet yerini bulacak inşAllah
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