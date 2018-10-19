Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    , maçının hazırlıklarını tamamladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> maçının hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup ile yarın oynayacağı karşılaşmanını hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışması yaptı.

    Çift kale maçla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    kafilesi, bu akşam uçakla Sivas'a gidecek.

    SİVASSPOR, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
    Demir Grup , 'in 9. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

    Futbolcular 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından taktik idmanı yaptı.

    Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yöneticiler de takip etti.

    Antrenmanın ardından futbolcular kampa girdi.

    1. 19.10.2018 20:54
    2. Güncelleme: 19.10.2018 20:54
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