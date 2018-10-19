Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    kafilesi, Sivas'a geldi

    Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi

    'de yarın ile karşılaşacak , Sivas'a geldi.

    Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

    Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Phillip Cocu'ya çiçek verdi. Sarı-lacivertliler, takımı havalimanından meşaleler yakarak uğurladı.

    Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

    ile arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.



    1. 19.10.2018 23:02
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