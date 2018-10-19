Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi
Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.
Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Phillip Cocu'ya çiçek verdi. Sarı-lacivertliler, takımı havalimanından meşaleler yakarak uğurladı.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
- 19.10.2018 23:02
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ozan Kabak adama resmen daldı, penaltı verdi ama kırmızı kart nerede?
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Mariano adam taban giriyor! Sarı kart yok! Omuz omuza mücadellerde GS aleyhine kararlar!
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
tarafkartal Bugün GS'nin nasıl kollandığını herkes gördü! Adam N.daye ceza alanında adamı itip yere düşürüyor! Uyarı var sadece!!!
Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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