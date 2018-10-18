Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Spor Toto 'in 9. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Son 50 yılın en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Sivas karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    'in 9. haftasında , ile karşılacak. Milli arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, yoğun çalışmalar neticesinde kondisyon seviyesini üst seviyeler çıkardı.4 yenilgi 2 beraberlik 2 galibiyet alan Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada 8 puan toplayabildi. Sivasspor ise ligde 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanac?

    Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ligde kötü sezon geçiren Fenerbahçe, 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Sivasspor deplasmanına çıkacak. Mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak.

    1. 18.10.2018 10:13
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