Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Son 50 yılın en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Sivas karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılacak. Milli arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, yoğun çalışmalar neticesinde kondisyon seviyesini üst seviyeler çıkardı.4 yenilgi 2 beraberlik 2 galibiyet alan Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada 8 puan toplayabildi. Sivasspor ise ligde 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanac?
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ligde kötü sezon geçiren Fenerbahçe, 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Sivasspor deplasmanına çıkacak. Mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak.
- 18.10.2018 10:13
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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