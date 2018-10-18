Kaptan hız kesmiyor – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Kaptan hız kesmiyor

    Kaptan hız kesmiyor
    KADRO dışı kaldıktan sonra uzun süre sessiz kalan 'in kulübün kendisine verdiği idman programı dahilinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi. , Dereağzı tesislerinde antrenör Alper Birlik ile özel kaleci antrenmanlarını sürdürdüğü ve kendisini her an oynayacakmış gibi hazırladığı gelen haberler arasında.
    1. 18.10.2018
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