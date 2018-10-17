"Yürüyüşü bile değişti!"
Cherchesov, F.Bahçeli futbolcunun büyük bir gelişim gösterdiğini kaydetti ve ekledi: “İyi oynadıkça kendine olan güveni de arttı. Hatta yürüyüşü bile değişti”
ARTIK DAHA MÜCADELECİ
TECRÜBELI çalıştırıcı, "Neustadter oynadıkça açılıyor ve daha iyi performans gösteriyor. İyi oynadıkça kendine olan güveni yükseliyor. Hatta yürüyüşü bile değişti" dedi. Oyuncunun milli takıma ilk seçildiği dönemdeki haliyle şu anki durumu arasında büyük fark olduğunu sözlerine ekleyen Cherchesov, "Roman kendini sürekli geliştirdi. Kendisi de farkında. Artık daha çok ikili mücadele giriyor ve bunları da kazanıyor" ifadelerini kullandı.
İSTİKRAR ABİDESİ
FENERBAHÇE'DE son iki senenin vazgeçilmez ismi Neustadter, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Alman asıllı futbolcu, Rus Milli Takımı'nda düzenli forma giymesiyle alkış alıyor. Fenerbahçe'de 12 resmi maçın tamamında görev yapan Roman, Dünya Kupası kadrosuna girememesine rağmen Rusya ile Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaparak istikrarını ortaya koydu. Neustadter, son iki sezonda Kocaman ve Cocu yönetiminde 56 maçta oynadı. Sarı-lacivertli takım adına 7 gol kaydetti.
- 17.10.2018
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