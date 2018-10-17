"Yürüyüşü bile değişti!" – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    "Yürüyüşü bile değişti!"

    "Yürüyüşü bile değişti!"

    Cherchesov, F.Bahçeli futbolcunun büyük bir gelişim gösterdiğini kaydetti ve ekledi: “İyi oynadıkça kendine olan güveni de arttı. Hatta yürüyüşü bile değişti”

    Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Uluslar Ligi'nde oynanan maçta 'ye gol atan Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter'i yere göğe sığdıramadı. Russia 24 TV'ye konuk olan Cherchesov, karşılaşmasında maçın adamı seçilmesinin ardından Türkiye karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki oyuncu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

    ARTIK DAHA MÜCADELECİ
    TECRÜBELI çalıştırıcı, "Neustadter oynadıkça açılıyor ve daha iyi performans gösteriyor. İyi oynadıkça kendine olan güveni yükseliyor. Hatta yürüyüşü bile değişti" dedi. Oyuncunun ilk seçildiği dönemdeki haliyle şu anki durumu arasında büyük fark olduğunu sözlerine ekleyen Cherchesov, "Roman kendini sürekli geliştirdi. Kendisi de farkında. daha çok ikili mücadele giriyor ve bunları da kazanıyor" ifadelerini kullandı.

    İSTİKRAR ABİDESİ
    'DE son iki senenin vazgeçilmez ismi Neustadter, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Alman asıllı futbolcu, Rus Milli Takımı'nda düzenli forma giymesiyle alkış alıyor. Fenerbahçe'de 12 resmi maçın tamamında görev yapan Roman, kadrosuna girememesine rağmen Rusya ile Uluslar Ligi'nde 3'te 3 yaparak istikrarını ortaya koydu. Neustadter, son iki sezonda Kocaman ve Cocu yönetiminde 56 maçta oynadı. Sarı-lacivertli takım adına 7 gol kaydetti.
    1. 17.10.2018
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