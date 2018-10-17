Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Erdem Bali oldu
Fenerbahçe'de görevinden alınan Murat Öztürk'ün yerine kaleci antrenörlüğüne Erdem Bali getirildi.
Skorer'in edindiği bilgiye göre Öztürk'ün yerine kaleci antrenörlüğüne Erdem Bali getirildi. 26 yaşındaki Bali, 21 Yaş Altı Takımı'nda görev yapıyordu. Bali 2016'da Fenerbahçe'de işbaşı yaptı.
- 17.10.2018 13:32
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
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