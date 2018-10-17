Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Erdem Bali oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    'nin yeni kaleci antrenörü oldu

    Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Erdem Bali oldu

    'de görevinden alınan 'ün yerine kaleci antrenörlüğüne getirildi.

    'de yönetim tarafından işlerine son verilen 3 antrenörden kalecileri çalıştıran 'ün yerine ilk atama yapıldı.

    Skorer'in edindiği bilgiye göre Öztürk'ün yerine kaleci antrenörlüğüne getirildi. 26 yaşındaki Bali, 21 Yaş Altı Takımı'nda görev yapıyordu. Bali 2016'da Fenerbahçe'de işbaşı yaptı.
    1. 17.10.2018 13:32
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