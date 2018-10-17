Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında DG Sivasspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Slimani ve Tolga Ciğerci salonda çalıştı.
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 17.10.2018 13:07
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
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