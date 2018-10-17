Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    , Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Spor Toto 'in 9. haftasında DG Sivasspor'a konuk olacak olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Slimani ve salonda çalıştı.

    'in 9. haftasında Sivasspor'a misafir olacak olan , bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra 'nde yönetiminde gerçekleşen antrenmanı de takip etti. Milli takımlardan dönen Şener, Berke ve Barış antrenmana katıldı. Almanya'da ameliyat olan çalışmada yer almazken, salonda çalıştı. Slimani de Tolga Ciğerci'yle birlikte tedbir amaçlı olarak hazırlıklarına salonda devam etti. Teknik Direktör Phillip Cocu, antrenman öncesinde Şener Özbayraklı'yla bir süre sohbet etti. İkilinin samimi görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Düz koşu ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra top sürme idmanıyla devam etti. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleşen çalışmada, Sportif Direktör Damien Comolli, basın mensuplarının yanına gelerek kısa bir süre sohbet etti. Sarı-lacivertliler antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

    Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
    1. 17.10.2018 13:07
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