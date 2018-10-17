Eljif Elmas'a yakın takip – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    'a yakın takip

    Eljif Elmas'a yakın takip
    forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken için Avrupa'nın dev kulüpleri devreye girdi. 'den ve Tottenham ile 'dan Sevilla takımlarının Eljif için nabız yokladığı öğrenildi.
    1. 17.10.2018 07:25
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