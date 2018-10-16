Şans bulana kadar devam – Fotomaç – 16 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    bulana kadar devam

    <a href="/index/sans?id=70d4eaff-0b8f-4d13-a23f-13c77c8add1a" class="" rel="tag">Şans</a> bulana kadar devam

    'daki tedavisini tamamlayarak 'a dönen 'nin ne zaman sahalara döneceği hala belirsiz...

    Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta Samandıra'ya giderek sportif direktör Comolli ve Cocu ile sohbet edip, durumu hakkında bilgi vermişti. Tolga Ciğenci'den o günden sonra ses seda çıkmadı. Sözleşmesindeki özel madde gereği 'nin Ciğerci'nin kontratını feshetme hakkı bulunuyor. Ancak kendisine verilmeden bunun kullanılmayacağı öğrenildi.
    1. 16.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    bulana kadar devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN