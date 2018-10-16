Sakatlık beni olgunlaştırdı – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Sakatlık beni olgunlaştırdı

    Sakatlık beni olgunlaştırdı
    'nda bulunan , geçen sezon yaşadığı sakatlığın kendisini olgunlaştırdığını söyledi. "Umarım bir daha benzer bir şey olmaz. Çok acı çekmiştim. Bu sakatlık benim büyümemi ve olgunlaşmamı sağladı" diyen Reyes, yarın Şili ile oynayacakları maçta ise 7-0'ın intikamını almak istediklerini belirtti.
    1. 16.10.2018
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