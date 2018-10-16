Kumpas davası 7’nci duruşmada – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Kumpas davası 7’nci duruşmada

    Kumpas davası 7’nci duruşmada
    'ye kumpas kuranların yargılandığı Kumpası Davası'nın 7. duruşma haftası, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda başladı. 25'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın 1 numaralı sanığı firari Fethullah Gülen. Fenerbahçe'yi kulüp avukatları Naim Karakaya ve Fesih Delidere temsil ediyor.
    1. 16.10.2018
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