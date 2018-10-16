Fenerbahçe'de Sivasspor maçına hazır!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.
Sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından, çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
- 16.10.2018 15:51
- Güncelleme: 16.10.2018 15:58
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
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