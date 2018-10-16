Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

Sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından, çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.