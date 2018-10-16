Fenerbahçe'de Sivasspor maçına hazır!
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'de maçına hazır!

    Fenerbahçe'de Sivasspor maçına hazır!

    'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

    Sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan hücum-defans organizasyonlarının ardından, çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

    Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 16.10.2018 15:51
    2. Güncelleme: 16.10.2018 15:58
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