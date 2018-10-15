Fenerbahçe’de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’de maçı hazırlıkları sürüyor

    Fenerbahçe’de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

    ’in 9. haftasında ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, 3 günlük iznin ardından 'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde oyuncular sahada yaptıkları aerobik koşuyla antrenmanı tamamladı.

    Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 15.10.2018 14:00
    2. Güncelleme: 15.10.2018 14:03
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